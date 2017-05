später lesen Fury fordert Joshua heraus "Schlage ihn mit festgebundenen Arm" FOTO: dpa, pr mr 2017-05-02T11:09+0200 2017-05-02T11:13+0200

Box-Großmaul Tyson Fury hat eine Kampfansage in Richtung Weltmeister Anthony Joshua abgegeben. "Ich bin mir sicher, dass ich AJ mit einem festgebundenen Arm am Rücken noch schlage. Ich brauche nicht einmal ein Aufwärmen, wenn er es will", tönte Fury..