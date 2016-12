Die DEG hat die schwarze Serie von drei Heimniederlagen in Folge beendet. Die zweitschwächste Heimmannschaft der Deutschen Eishockey Liga besiegte die Straubing Tigers mit 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). "Die DEG ist wieder da", sangen die 4677 Zuschauer begeistert. Von Thomas Schulze

Nach den beiden Derby-Siegen in Krefeld (4:0) und in Köln (2:1) hatte Trainer Christof Kreutzer die Begegnung gegen die Straubing Tigers ob ihrer Bedeutung kurzerhand ebenfalls zum Derby ernannt. "Das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen", hatte Kreutzer vor dem Duell der Tabellennachbarn im Kampf um den wichtigen zehnten Platz gefordert. Entsprechend furios war die Anfangsphase. Die Gastgeber zogen in den ersten fünf Minuten ein beeindruckendes Powerplay auf, dem die Gäste nichts entgegenzusetzen hatten, und erzwangen so den Führungstreffer. Die Paradereihe mit Brandon Yip, dem erneut sehr starken Edi Lewandowski und Drayson Bowman brannte ein Feuerwerk ab, als die Reihe mit Rob Collins, Alexej Dmitriev und Maxi Kammerer auf dem Eis war, hatten die Fans schon den Torschrei auf den Lippen, doch Kammerers Schuss ging an den Innenpfosten. So war es Chris Minard vorbehalten, sein Team in Führung zu bringen. In Überzahl kam dann Straubing, doch die größte Chance hatte die DEG bei einem Break. Lewandowskis Schuss parierte Torhüter Climie, beim Nachschuss traf Yip die Latte. Die Gäste wurden stärker, doch der glänzend aufgelegte Torhüter Mathias Niederberger hielt seinen Kasten sauber. So trübte nur die Blutung von Alexander Barta am Mund, die von Mannschaftsarzt Ulf Blecker minutenlang gestillt wurde, die Bilanz des Anfangsdrittels.

Der Mittelabschnitt begann spiegelbildlich: Straubing drängte energisch auf den Ausgleich. Doch die DEG wehrte sich, allen voran Yip, der nach seinem Faustkampf gegen Cornell von den Fans stürmisch gefeiert wurde. "Singen ja, ja, Yipi, Yipi, hey", sangen sie begeistert. Wenngleich die Gäste den Ausgleich mehrfach auf dem Schläger hatten, so hatte auf der anderen Seite Kammerer Pech mit seinem zweiten Pfostenschuss an dem Abend. Umso größer war der Jubel über das wichtige 2:0 durch Alexander Barta. Lewandowski sorgte mit dem dritten Treffer noch vor der zweiten Pause für die Vorentscheidung.

Als die Gäste in der 54. Minute auf 2:3 verkürzten, sorgte Yip 17 Sekunden später für das entscheidende 4:2. Hatten einige nach den beiden Derby-Siegen behauptet, nun stünde der Charaktertest an, so hat die DEG ihn bestanden. "Das war heute nicht leicht, aber ich bin stolz, dass die Mannschaft die Aufgabe gemeistert hat", meinte Kreutzer.