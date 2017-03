Christof Kreutzer ist nicht mehr Trainer der Düsseldorfer EG, das hat der DEL-Klub am Freitag offiziell bekanntgegeben. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, Kreutzer soll künftig eine andere Funktion im Verein übernehmen.

Die Entscheidung sei Ergebnis der intensiven Analyse der abgelaufenen Saison und allen Beteiligten schwergefallen, erklärten die Düsseldorfer in einer Pressemitteilung. Kreutzer habe die Klubführung indes eine Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs- und Profibereich angeboten. Der 49-Jährige ließ jedoch zunächst offen, ob er dieses Angebot annimmt.

"Christof Kreutzer hat sich sehr große Verdienste um die DEG erworben und immer ein großes rot-gelbes Herz gezeigt. Dafür bedanken wir uns ausdrücklich. Dennoch war es unsere Pflicht nach der abgelaufenen Spielzeit, die in vielen Bereichen nicht so gelaufen ist, wie sich das alle Beteiligten vorgestellt haben, eine umfassende Analyse einzuleiten. Diese verlief stets offen, respektvoll und - soweit möglich - gemeinsam mit dem Trainer. Am Ende dieses Prozesses hat sich im Gesellschafterkreis die Überzeugung durchgesetzt, dass sich die DEG für die kommende Saison auf dieser Position leider neu orientieren muss. Es hoffen allerdings alle, dass Christof Kreutzer der DEG in anderer Funktion erhalten bleibt", erklärt Geschäftsführer Stefan Adam, Geschäftsführer DEG Eishockey GmbH. Gespräche mit einem Nachfolger sollen kurz vor dem Abschluss stehen. Als Favorit gilt Mike Pellegrims, Trainer des österreichischen Rekordmeisters Klagenfurt.

Kreutzer hat das Traineramt in Düsseldorf 2014 übernommen und den damals chronisch erfolglosen Klub zurück in die Play-off-Ränge geführt. Vor einem Jahr wurde Kreutzer zum Trainer des Jahres ausgezeichnet und zwischenzeitlich sogar als Bundestrainer-Kandidat gehandelt. Als Spieler hatte der Bruder von DEG-Stürmer Daniel Kreutzer insgesamt fünf Meistertitel mit Düsseldorf gewonnen.

(RP/sid)