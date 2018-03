Borussias Offensive hat gegen Bayer Leverkusen auf ganzer Linie enttäuscht. Erst in der Schlussphase hatte Josip Drmic eine gute Chance. Zudem konnte die Defensive nicht alle Angriffe bewältigen, die auf die zurollten.

Lars Stindl, Thorgan Hazard, Vincenzo Grifo, Raúl Bobadilla - sie alle erhalten in unserer Einzelkritik zum 0:2 gegen Leverkusen eine glatte Fünf. Die einzigen Lichtblicke in einer harm- und ideenlosen Gladbacher Mannschaft hießen Jannik Vestergaard und Denis Zakaria. Jetzt sind Sie an der Reihe: Bewerten Sie Borussias Leistung gegen Leverkusen.

(jaso)