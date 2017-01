Der schnellste Platzverweis der Bundesliga-Geschichte: Marcel Titsch-Rivero von Eintracht Frankfurt stand gegen Borussia Dortmund in der Saison 2010/11 gerade einmal 43 Sekunden auf dem Platz, ehe er nach einer Notbremse die Rote Karte sah.

Der schnellste Platzverweis der Bundesliga-Geschichte: Marcel Titsch-Rivero von Eintracht Frankfurt stand gegen Borussia Dortmund in der Saison 2010/11 gerade einmal 43 Sekunden auf dem Platz, ehe er nach einer Notbremse die Rote Karte sah.

Platz zwei in der ewigen Rangliste der schnellsten Platzwverweise der Bundesliga-Geschichte sicherte sich Bayer Leverkusens Simon Rolfes , der in der Saison 2012/13 75 Sekunden nach seiner Einwechslung schon wieder vom Platz musste.

Die Saison 10/11 hätte für den 1. FC Köln schlimmer nicht beginnen können. Nach nur 87 Sekunden erhielt Kapitän Youssef Mohamad nach einem Tackling gegen Erwin Hoffer von Schiedsrichter Felix Brych (München) die schnellste Rote Karte (2.) der Liga-Geschichte. Nach einem Steilpass von Lakic stoppte Mohamad den alleine aufs Tor stürmenden Lauterer Neuzugang, indem er ihn am Trikot zog.

Lukas Hradecky von Eintracht Frankfurt flog in der Saison 2016/17 nach nur 131 Sekunden wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums vom Platz. Es war der zweitschnellste Platzverweis eines Spielers in der Bundesliga-Geschichte, der von Beginn an auf dem Platz stand.