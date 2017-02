Nach einer intensiven Trainingseinheit entließ Trainer Friedhelm Funkel seine Spieler schon früher als gewöhnlich, doch die meisten legten freiwillig eine Extraschicht ein. Voll mitwirken konnte auch Kaan Ayhan.

Das frühlingshafte Wetter verfehlte bei Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf seine Wirkung nicht. Trainer Friedhelm Funkel beendete die Einheit am Mittwochnachmittag schon nach gut einer Stunde - normal sind rund anderthalb Stunden Arbeitszeit pro Einheit auf dem Platz bei den Fußballprofis. Aber weniger als eine Handvoll Spieler verließen auch den Rasen an der Arena, der Rest hatte bei Sonne und milden Temperaturen sichtlich Lust und Laune aufs Kicken.



Unter dem Motto "Freies Spiel" übte sich ein halbes Dutzend Akteure - darunter Adam Bodzek und Rouwen Hennings - an Freistößen aus gefährlicher Distanz, mit "Plastikkameraden" als Mauer. Auf der anderen Seite bildeten weitere Plastikfiguren die Hindernisse für enges, schnelles Spiel durch die Mitte mit anschließendem Torabschluss - woran sich unter anderem Arianit Ferati und Christian Gartner probierten.

Zuvor hatte eine intensive Übungseinheit in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Samstag bei Greuther Fürth (13 Uhr) auf dem Plan gestanden, in der viel taktisch verschoben, mit Ball gelaufen, geflankt und geschossen wurde. Dabei war auch Kaan Ayhan, bei dem sich der Verdacht auf Lungenentzündung nach Untersuchungen nicht bestätigt hatte. Nicht mitwirken war André Hoffmann, der individuell trainierte, aber am Donnerstag wieder zur Mannschaft stoßen will.

