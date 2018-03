Der 42-Jährige, der zwischen 2001 und 2006 Publikumsliebling bei Hertha BSC war und auch eineinhalb Jahre für den VfL Wolfsburg auflief, gab jedoch noch am Abend in einer Videobotschaft Entwarnung. "Mir geht es gut", sagte der Offensivspieler allerdings mit leichten Schwierigkeiten beim Sprechen.

Sein derzeitiger Arbeitgeber Treze FC gab bekannt, dass der Spielmacher des Viertligisten im eigenen Haus eine leichte Ischämie, eine Minderdurchblutung des Gehirns, erlitten habe. Marcelinho soll vorerst zur Beobachtung im Krankenhaus verbleiben.

Mit einer Durchblutungsstörung im Gehirn ist Marcelinho gestern in Brasilien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ihm geht es aber schon wieder besser, so sein aktueller Verein @TrezeFC. Gute Besserung, Zauberfuß - wir denken an dich! 😘🙏 #hahohe pic.twitter.com/MKZAj6ka5C