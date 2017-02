später lesen Serie-A-Schlusslicht Zeman neuer Trainer von Pescara 2017-02-16T13:21+0100 2017-02-16T13:21+0100

Der Tscheche Zdenek Zeman wird Nachfolger des ehemaligen Bayern-Profis Massimo Oddo als Trainer des stark abstiegsbedrohten italienischen Fußball-Erstligisten Delfino Pescara. "Zeman hat unser Angebot angenommen", sagte Klubpräsident Daniele Sebastiani am Donnerstag. Der 69-jährige Zeman soll einen Vertrag bis Juni 2018 unterzeichnen. Zeman hatte Pescara bereits in der Saison 2011/12 trainiert und den Klub nach 19 Jahren wieder in die Serie A geführt. Sebastiani hatte am Dienstag den früheren Weltmeister Oddo, in der Saison 2008/09 leihweise bei Bayern München unter Vertrag, nach dem 3:5 beim FC Turin entlassen. Nach 24 Spieltagen hat Aufsteiger Pescara nur neun Punkte auf dem Konto.