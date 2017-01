Malli wurde am 24. Februar 1992 in Kassel geboren. weniger

Malli wurde am 24. Februar 1992 in Kassel geboren.

Die Karriere des Mittelfeldspielers in den deutschen Jugendnationalteams begann 2008. Mit der U17 holte er bei der Europameisterschaft 2009 den Titel im eigenen Land. Mit der U19 (Zweiter von rechs, kniend), für die er in acht Spielen einen Treffer erzielte, verlor er keine einzige Partie. weniger

Die Karriere des Mittelfeldspielers in den deutschen Jugendnationalteams begann 2008. Mit der U17 holte er bei der Europameisterschaft 2009 den Titel im eigenen Land. Mit der U19 (Zweiter von rechs, kniend), für die er in acht Spielen einen Treffer erzielte, verlor er keine einzige Partie.

Malli lernte das Kicken bei den Sportfreunden Fasanenhof und beim VfL Kassel. 2007 wechselte er zum Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach, bevor er sich 2011 dem 1. FSV Mainz anschloss. Am 22. Oktober 2011 feierte er unter Trainer Thomas Tuchel sein Bundesliga-Debüt. Der Coach konnte dem Talent den Schlendrian austreiben. weniger

Malli lernte das Kicken bei den Sportfreunden Fasanenhof und beim VfL Kassel. 2007 wechselte er zum Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach, bevor er sich 2011 dem 1. FSV Mainz anschloss. Am 22. Oktober 2011 feierte er unter Trainer Thomas Tuchel sein Bundesliga-Debüt. Der Coach konnte dem Talent den Schlendrian austreiben.

Sein erstes Tor für Mainz in einem Pflichtspiel erzielte er in der zweiten Pokalrunde des DFB-Pokals 2012/13 gegen FC Erzgebirge Aue, sein erstes Bundesligator am 26. Januar 2013 (19. Spieltag) beim 3:0 bei der SpVgg Greuther Fürth.