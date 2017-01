später lesen Golf Cejka vor Aus in La Quinta Teilen

Twittern





2017-01-21T14:17+0100 2017-01-21T14:17+0100

Golfprofi Alex Cejka (München) droht beim PGA-Turnier im kalifornischen La Quinta den Cut zu verpassen. Am zweiten Tag spielte der 46-Jährige auf dem Stadium Course lediglich eine 75 und blieb somit drei Schläge über Paar. Insgesamt stürzte er mit 146 Schlägen um 60 Plätze auf den geteilten 139. Rang ab. In Führung liegt der US-Amerikaner Hudson Swafford (130). In La Quinta müssen zunächst alle Starter drei unterschiedliche Kurse absolvieren, dann erfolgt der Cut. Die Finalrunde wird erneut auf dem Stadium Course ausgetragen.