später lesen Golf Heisele scheitert bei Turnier in Perth – Aus im Playoff 2017-02-18T10:46+0100 2017-02-18T10:46+0100

Golfprofi Sebastian Heisele ist beim Turnier im australischen Perth vorzeitig ausgeschieden. Der 28 Jahre alte Tour-Neuling aus Dillingen gehörte nach dem dritten Tag nicht zu den besten 24 Spielern, die am Sonntag den Sieger bei der mit rund 1,27 Millionen Euro dotierten Veranstaltung der European Tour unter sich ausmachen werden. Heisele war am Samstag von Rang sechs in den dritten Tag gestartet. Doch er spielte im Lake Karrinyup Country Club nur eine 72er-Runde und fiel mit insgesamt 208 Schlägen auf den mit acht anderen Profis geteilten 20. Platz zurück. Im anschließenden Playoff der acht Spieler um die verbleibenden fünf Plätze verpasste er knapp den Einzug in die Finalrunde.