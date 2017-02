später lesen Königssee Skeleton: Löllings WM-Titel weckt Olympia-Träume 2017-02-26T19:07+0100 2017-02-27T10:21+0100

Die neue Weltmeisterin Jacqueline Lölling vergoss Tränen der Freude, die knapp geschlagene Tina Hermann winkte in die Menge am Königssee - und im deutschen Skeleton-Lager wuchsen die Träume vom historischen ersten Olympia-Sieg in den Himmel. Zwölf Monate vor den Winterspielen in Pyeongchang krönte Lölling sich bei der Heim-WM zur jüngsten Titelträgerin der Geschichte, Hermann machte mit einem starken Auftritt den Doppelsieg perfekt. "Es ist unbeschreiblich, ich kann das Ganze noch gar nicht richtig verstehen", sagte Lölling nach ihrem Triumph: "Ich hoffe, da kommt in den nächsten Jahren noch ganz viel von mir.