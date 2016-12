später lesen NFL Buffalo Bills trennen sich von Coach Ryan FOTO: ap, FF FOTO: ap, FF Teilen

Twittern





2016-12-27T19:49+0100 2016-12-27T20:02+0100

Die Buffalo Bills aus der US-Football-Profiliga NFL haben am Dienstag ihren Trainer Rex Ryan entlassen. Zuvor hatte der Klub durch die 31:34-Niederlage gegen die Miami Dolphins an Heiligabend zum 17. Mal in Folge die Play-offs verpasst.