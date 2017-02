später lesen Hamburg/Düsseldorf IHK Düsseldorf hat keine Angst vor Kammerrebellen 2017-02-19T19:22+0100 2017-02-20T07:01+0100

Die Hamburger Wirtschaft ist in Aufruhr: Bei der Wahl zum Plenum der Handelskammer, der wichtigsten Wirtschaftsvertretung der Stadt, errangen jüngst die "Kammerrebellen" 55 der 58 direkt gewählten Sitze. Die Gruppierung "Die Kammer sind wir" fordert mehr mehr Transparenz und politische Neutralität von der Kammerführung und will die Pflichtbeiträge der Betriebe abschaffen. Handelskammer und Politik an der Elbe reagierten entsetzt.