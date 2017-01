Washington: IWF: Weltwirtschaft wächst trotz Trump-Skepsis

Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht trotz Unsicherheiten über die Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump Chancen für eine anziehende Weltwirtschaft. Man gehe davon aus, dass die globale Konjunktur 2017 um 3,4 und 2018 um 3,6 Prozent zulege. IWF-Chefvolkswirt Maurice Obstfeld mahnte aber: "Die Unsicherheit hat zugenommen." Unklar sei, wie Trumps Politik aussehen werde. Für wahrscheinlich hält der IWF eine Erhöhung der Ausgaben und eine Abkehr der Notenbank von der lockeren Geldpolitik.

"Es gibt eine ungewöhnlich breite Palette an Risiken", räumte Obstfeld mit Blick auf die USA ein. Trumps Politik könnte für einen Wachstumsschub ohne steigende Verbraucherpreise sorgen, was den Zinsanstieg verlangsamen könnte. Denkbar sei aber auch, dass seine Politik in der Wirtschaft an Kapazitätsgrenzen stoße, so die Inflation anheize und damit kräftige Zinserhöhungen auslöse. Das wiederum könnte den US-Staatshaushalt tiefer in die roten Zahlen bringen und den Dollar nach oben treiben. Damit drohten weltweit größere Ungleichgewichte und eine Abschottung der Märkte.

Der IWF erhöhte seine US-Wachstumsprognose um 0,1 Punkte auf 2,3 Prozent für 2017 und um 0,4 Punkte auf 2,5 Prozent für 2018. Auch für Deutschland ist der Fonds zuversichtlicher. Er erwartet eine Wachstumsbeschleunigung auf 1,5 Prozent in beiden Jahren.

Als Risiko für die Weltwirtschaft gilt indes nicht nur Trump. Generell sieht der IWF eine wachsende Ablehnung in den USA und in Europa gegen freien Welthandel, Zuwanderung und internationale Engagements. Zudem ist er besorgt über die hohe private und öffentliche Verschuldung in vielen Teilen der Welt. Länder wie Deutschland, die wirtschaftlich an ihren Kapazitätsgrenzen arbeiteten, sollten das Schwergewicht nicht auf kurzfristige Nachfrageimpulse durch mehr Staatsausgaben legen, empfiehlt der IWF, sondern auf zukunftsgerichtete Investitionen, etwa in Bildung und Infrastruktur.

(rtr)