Köln: Lanxess macht Rekordgewinn und stärkt Krefeld

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Lanxess hat das 2017 für 2,4 Milliarden Euro übernommene US-Unternehmen Chemtura mit 2500 Mitarbeitern integriert, das trug maßgeblich zum Gewinnschub bei. Die Sparte "Spezial-Zusatzstoffe" konnte so den Gewinn um 75 Prozent auf 267 Millionen steigern. Schwierig bleibt das Kautschuk-Geschäft, auch wenn Lanxess höhere Preise durchsetzen konnte. Das Geschäft haben die Kölner in ein Joint Venture mit Saudi-Aramco ausgegliedert. 2021 wird entschieden werden, was aus der Beteiligung wird.

Die Gewinnmarge stieg auf 13,3 Prozent, mittelfristig sollen es 14 bis 18 Prozent sein. Lanxess erhöht die Dividende von 70 auf 80 Cent pro Aktie. Anleger hatten mehr erwartet und waren enttäuscht vom Ausblick: Die Aktie verlor vier Prozent und war Schlusslicht im M-Dax.

Der Konzern mit 19.000 Mitarbeitern setzt weiter auf Nordrhein-Westfalen. "Unser Herz schlägt in NRW, wir stehen zum Standort", betonte Zachert. Von den 400 Millionen Euro, die Lanxess 2017 investierte, flossen 120 Millionen nach Leverkusen und 50 Millionen nach Krefeld. Nun investiert Lanxess weitere sieben Millionen in Krefeld und erhöht die Jahreskapazität für technische Kunststoffe (etwa für Elektroautos) um 10.000 Tonnen. 2018 will Lanxess die Gesamtinvestition auf bis zu 470 Millionen anheben.

Auch weitere Übernahmen sind möglich. Der Spielraum für neue Schulden liege bei einer Milliarde, so Finanzchef Michael Pontzen. Seit Dezember wird spekuliert, dass Lanxess mit dem US-Investor Apollo für die Spezialchemie des niederländischen Traditionskonzerns Akzo Nobel (9000 Mitarbeiter) bietet. Zachert dazu: "Gerüchte kommentieren wir grundsätzlich nicht."

Quelle: RP