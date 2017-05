Düsseldorf: NRW-Bahnhöfe werden aufpoliert

Die Deutsche Bahn hat weitere Details zu ihrer groß angelegten Investitionsoffensive für die NRW-Bahnhöfe bekannt gegeben. 1,1 Milliarden Euro werden in den kommenden sechs Jahren in 150 Stationen fließen. Die spannendsten Entwicklungen im Überblick:

Rolltreppen Bereits in den kommenden Tagen soll am Düsseldorfer Hauptbahnhof ein Pilotprojekt starten: Die von der Bahn betriebenen zehn Rolltreppen werden gemeinsam mit dem Mobilfunkkonzern Vodafone mit Sensoren ausgerüstet und sollen Informationen via Funk liefern. "Wir hoffen, dass wir künftig einmal prognostizieren können, ob ein Bauteil ausfällt", erklärt Stephan Boleslawsky, Bahnhofschef NRW. Das Projekt sei zunächst für ein halbes Jahr angelegt. Ähnliches testet die Bahn bereits an anderen Standorten für Aufzüge. Auch Mülleimer und Uhren sollen mit Sensoren ausgestattet werden.

Aufzug-Infos Mit der App Bahnhof live können Kunden schon heute sehen, ob ein Aufzug vorhanden und funktionsfähig ist. Ein Schönheitsfehler: Das gilt nicht für Aufzüge an städtischen Stationen. "Wir hoffen, dass wir Städte und Verkehrsunternehmen davon überzeugen können, bei dem System mitzumachen", so Boleslawsky.

Digitale Vitrinen An riesigen Touchscreen-Bildschirmen kann der Kunde Informationen zu Zugverbindungen, Wagenreihung, aber auch Infos zu der Bahnhofsumgebung abrufen. Getestet wird das System derzeit in Münster. Perspektivisch könnten die Vitrinen die gelben Abfahrts-Aushänge ersetzen.

W-Lan Ein wunder Punkt der Bahn. Noch gibt es kostenfreies W-Lan für die Kunden allenfalls in den großen Bahnhöfen. Es gebe aber Überlegungen dies, in den kommenden Jahren schnell auszubauen.

Digitale Schließfächer Die klassischen Schließfächer werden Schritt für Schritt durch digitale ersetzt. Auch diese werden derzeit in Münster getestet. Langfristig könnten dort Händler auch Lieferungen für Kunden platzieren, die diese zuvor im Internet bestellt haben - eine echte Konkurrenz zu den Paketstationen der Post. Die Bahn ist mit ersten Anbietern im Gespräch.

Quelle: RP