Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Luise Rainer ist die bislang letzte und einzige deutsche Schauspielerin, die einen der wichtigen Darsteller-Oscars gewinnen konnte - und das gleich zweimal. Für ihre Rollen in "Der große Ziegfeld" und "Die gute Erde" wurde sie 1937 und 1938 als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Die gebürtige Düsseldorferin zog mit Mitte 20 in die USA und gelangte dort schnell zu großer Popularität. Nach dem Gewinn ihrer beiden Oscars endete ihre Hollywood-Karriere schnell wieder nach einem Streit mit dem Unternehmen MGM, bei dem sie unter Vertrag stand.

Rainer galt bis zu ihrem Tod als eine der wenigen Stars ihrer Generation. Sie starb 2014 im Alter von 104 Jahren - damit war die Schauspielerin die langlebigste Oscar-Gewinnerin der Geschichte. Vor wenigen Jahren benannte die Stadt Düsseldorf sogar eine Straße nach ihr.

FOTO: privat

Seitdem gelang den Deutschen kein weiterer Oscar in den Darsteller-Kategorien. 80 Jahre ist der Erfolg nun her. Deshalb wird die Statistik hierzulande gerne auf die deutschstämmigen Gewinner ausgeweitet - und das schließt dann auch den Österreicher Christoph Waltz ein. Der gebürtige Wiener gewann 2010 und 2013 jeweils die Trophäe als bester Nebendarsteller in den Filmen "Inglorious Basterds" und "Django: Unchained".

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Darüber hinaus landet Deutschland zwar alle paar Jahre einen Erfolg bei den Awards, allerdings in vermeintlich weniger wichtigen Kategorien wie "Beste Filmmusik", "Bestes Szenenbild" oder "Bester fremdsprachiger Film". Wir geben einen Überblick.