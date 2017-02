später lesen Bern / Frankfurt Schweizer Lyriker und Pfarrer Kurt Marti ist tot Teilen

Der Schweizer Schriftsteller und Pfarrer Kurt Marti ist im Alter von 96 Jahren in Bern gestorben. Dies berichtete der Schweizer Rundfunk unter Berufung auf seine Familie. Marti zählte zu den bedeutendsten Lyrikern der Schweiz. Der reformierte Pfarrer galt seit den 50er Jahren zudem als analytischer Beobachter des politischen Klimas seiner Heimat. Bekannt wurde Marti durch seine in aggressiven Sprachwitz verpackte Gesellschaftskritik. Der am 31. Januar 1921 geborene Sohn einer Berner Notarsfamilie hatte zusammen mit Friedrich Dürrenmatt das Freie Gymnasium in Bern besucht.