Mönchengladbach: Museum Abteiberg ist jetzt offiziell "Museum des Jahres"

2017-01-22T18:32+0100 2017-01-23T07:53+0100

Der Preis sei längst überfällig gewesen, gestand Ludwig Seyfarth gestern im Museum Abteiberg. In einer Feierstunde überreichte er Direktorin Susanne Titz die Auszeichnung der Deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes AICA, die ihr Haus zum Museum des Jahres 2016 gewählt hatte. "Selten hat es bei uns so wenige Diskussionen gegeben wie in diesem Fall", sagte der AICA-Generalsekretär. Von Inge Schnettler