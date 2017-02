später lesen Düsseldorf CDU gegen pauschalen Abschiebestopp 2017-02-24T19:22+0100 2017-02-25T09:32+0100

Die Landtagsfraktion der CDU kritisiert, dass sich das Land Nordrhein-Westfalen nicht an dem letzten Sammel-Charter mit Ausreisepflichtigen nach Afghanistan beteiligt hat. In einem "Brandbrief" an Innenminister Ralf Jäger (SPD), der unserer Redaktion vorliegt, fordert der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, André Kuper, Aufklärung. "Es darf in NRW keinen pauschalen Abschiebestopp nach Afghanistan geben", sagte Kuper. In NRW seien nur Gefährder, Straftäter und integrationsverweigernde Männer abschiebbar.

