Gibt es in NRW mehr Fälle wie Wendt?

Es sei "nicht auszuschließen, dass es in anderen Zuständigkeitsbereichen der Landesregierung zu ähnlichen Praktiken gekommen ist", heißt es in einem Antrag für die nächste Landtagssitzung, der unserer Redaktion vorliegt. Die Piraten wollen genau wissen, ob es ähnliche Fälle von Freistellungen gibt und welche Summe an Steuergeld pro Jahr dafür aufgewendet wird. Außerdem soll die Landesregierung sagen, welche Vorteile sie sich von einer Unterstützung von Kleinstgewerkschaften verspricht, und seit wann diese Praxis überhaupt besteht.

Hauptkommissar Rainer Wendt hatte jahrelang ein Gehalt vom Land bekommen, obwohl er keinerlei Polizeidienst mehr ausführt, sondern sich ganz der Arbeit in der Gewerkschaft widmet, von der er ebenfalls bezahlt wird. "Diese Versorgungspraxis ohne Gegenleistung ist ein neuerlicher Skandal und widerspricht jeglichen Grundsätzen des Beamtenrechts des Landes Nordrhein-Westfalen", betonen die Piraten.

Zum wiederholten Male offenbarten Jäger und die Landesregierung "Versäumnisse in der Amtsführung".

(hüw)