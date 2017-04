später lesen Camperin in Bonn vergewaltigt DNA-Probe des Beschuldigten passt zum Tatort FOTO: dpa, vla fdt FOTO: dpa, vla fdt 2017-04-09T11:08+0200 2017-04-09T11:08+0200

Nach der Vergewaltigung einer Camperin in der Siegaue bei Bonn hat die Polizei am Samstag einen Verdächtigen festgenommen. Ein DNA-Vergleich ergab jetzt eine Übereinstimmung mit den am Tatort gefundenen Spuren.

