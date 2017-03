Tödlicher Unfall in Essen gibt Polizei Rätsel auf

Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Unfall in Essen-Altendorf. Eine 52 Jahre alte Frau war am 21. Februar von einem Auto erfasst worden. Bei dem Unfall war sie leicht bekleidet und trug keine Schuhe. Wie kam sie zum Unfallort?

Der Unfall passierte laut Polizei in der Nacht auf Dienstag, den 21. Februar. Gegen 1.15 Uhr habe ein Kleinwagen eine Fußgängerin auf der Altendorfer Straße in Höhe der Haltestelle Röntgenstraße erfasst. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.

Ihre Identität war zunächst unklar. Mithilfe von Zeugenhinweisen konnte die Polizei ermitteln, dass es sich um die 52 Jahre alte Essenerin Kerstin M. aus Altendorf handelte.

Polizei sucht weiter Zeugen

Doch der Fall wirft weiter Fragen auf. Die Frau war bei dem Unfall laut Polizei "leicht bekleidet" - das Online-Portal "Der Westen" schreibt, sie habe keine Jacke getragen. Zudem trug sie keine Schuhe. Nun wollen die Ermittler klären, wie sie zur Unfallstelle kam und warum sie sich mitten in der Nacht auf der Straße aufhielt. Sie suchen weitere Zeugen.

So habe ein Autofahrer gegen 1 Uhr auf der Altendorfer Straße an der Kreuzung Helenenstraße plötzlich anhalten müssen, weil eine unbekannte Fußgängerin über die Kreuzung lief. Die Polizei bittet diesen Autofahrer, sich zu melden.

Die Spuren lassen laut Polizei den Schluss zu, dass sich die Frau vor dem Unfall in unmittelbarer Nähe zum Unfallort aufgehalten haben könnte. Ihre Wohnung, die sich in der Nähe der Unfallstelle befindet, komme aber nicht in Frage. Die Polizei bittet weiter um Hinweise unter der Telefonnummer 0201-82 90.

