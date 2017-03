später lesen Drohbrief gefunden Bombendrohung gegen Saturn in Gelsenkirchen 2017-03-13T11:44+0100 2017-03-13T11:40+0100

Der Elektromarkt Saturn an der Bahnhofstraße in der Gelsenkirchener Innenstadt ist am Montagmorgen gesperrt worden. Es wurde ein Schreiben gefunden, in dem mit einem Sprengkörper gedroht wird.