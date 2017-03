später lesen Essen Polizei schließt Einkaufszentrum nach Anschlagsdrohung FOTO: Rene Anhuth/ ANC-NEW 2017-03-11T08:15+0100 2017-03-11T10:49+0100

Das Einkaufszentrum am Limbecker Platz in der Essener Innenstadt bleibt am Samstag aus Sicherheitsgründen geschlossen. Nach Informationen der Polizei liegen konkrete Hinweise auf einen möglichen Anschlag vor.