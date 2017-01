später lesen Elsdorf Linienbus kracht nach Unfall in Wohnhaus - drei Leichtverletzte Teilen

2017-01-22

Ein Linienbus der Kölner Verkehrsbetriebe ist am Samstag in Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) nach einem Unfall mit einem Auto in ein Wohnhaus gekracht. Drei Fahrgäste im Alter von 19, 37 und 72 Jahren wurden leicht verletzt. Der Busfahrer und die 80 Jahre alte Autofahrerin sowie die Hausbewohner blieben unverletzt.