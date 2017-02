Am spätend Freitagabend ist auf der A2 bei Oelde ein Mann ums Leben gekommen. Er war von einem Parkplatz auf die Fahrbahn gelaufen und dabei von einem Lkw erfasst und von einem Bus überrollt worden.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 23.35 Uhr zwischen den Anschlussstellen Oelde und Herzebrock-Clarholz in Fahrtrichtung Hannover. Ein 27-jähriger Pole habe auf dem Parkplatz "Am Berge" einen polnischen Kleinbus verlassen und sei auf die Fahrbahn in Richtung Mittelschutzplanke gelaufen. Dabei sei er von einem Sattelzug erfasst und zumindest teilweise noch von einem Bus überrollt und tödlich verletzt worden.

Warum der Mann auf die Fahrbahn lief, ist laut Polizei unklar. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Beweissicherung wurde die A2 in Fahrtrichtung Hannover für sechs Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Oelde abgeleitet.

(lsa)