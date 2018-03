Die Kölner Polizei und das Kölner Hauptzollamtes haben am Mittwochabend mehrere Shisha-Bars in Bonn durchsucht. Ziel war unter anderem die Aufdeckung von Schwarzarbeit.

Wie ein Sprecher der Zollbehörde am Donnerstagmorgen sagte, sei es bei den Razzien sowohl um unversteuerten Shisha-Tabak als auch um Schwarzarbeit gegangen. Nähere Angaben, etwa zur Anzahl, zu möglichen Schließungen oder Funden machten die Beamten zunächst nicht.

Die Ergebnisse der Durchsuchungen will die Polizei will am Freitag veröffentlichen: "Nur so viel, wir sind nicht unzufrieden mit der Aktion", sagte der Sprecher des Hauptzollamtes. Festnahmen gab es keine.

(se/lnw)