Dinslaken: Berufskolleg sucht Ausbildungsplätze

Viele junge Menschen zeigen Interesse an Büromanagement und Bürokommunikation.

Trübe Stimmung bei Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen: Viele suchen nach wie vor Ausbildungsplätze im kaufmännischen Bereich, und das Angebot ist rar. Nach einer schulinternen Umfrage kurz vor Weih-nachten gibt es noch 48 Schülerinnen und Schüler, die großes Interesse an dem Ausbildungsberuf Kauffrau/-mann für Büromanagement haben und sich sehr über einen Ausbildungsplatz freuen würden.

Aufgrund der bundesweiten Neuordnung entstand 2014 aus den kaufmännischen Ausbildungsberufen Kaufmann für Bürokommunikation, Bürokaufmann sowie Fachangestellter für Bürokommunikation das einheitliche Berufsbild Kaufmann für Büromanagement. Und es scheint so, als ob vielen bisherigen kaufmännischen Ausbildungsbetrieben der Region Dinslaken diese Änderung nicht bekannt sei, denn es fehlen Angebote für das kommende Ausbildungsjahr.

Ausbilden kann, wer dafür persönlich und fachlich geeignet ist, über einen Berufsabschluss verfügt und die arbeitspädagogische Kompetenz nachweisen kann. Es besteht die Möglichkeit der Zuerkennung fachlicher Eignung.

Der Ausbildungsbetrieb muss so ausgestattet sein, dass die Fertigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen vermittelt werden können. Es muss also schon ein voll eingerichteter kaufmännischer Geschäftsbetrieb sein, den aber auch viele Betriebe des Handwerks unterhalten. Die technische Ausstattung muss nicht dem modernsten, aber schon dem aktuellen technischen Stand entsprechen. Wer als Unternehmensleiter/-in unsicher ist, ob er/sie die Anforderungen erfüllt, sollte sich an die Ausbildungsberatung seiner/ihrer Kammer wenden.

Die Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen der Höheren Handelsschule und des Wirtschaftsgymnasiums sind nach Aussage des Berufskollegs Dinslaken hoch motiviert für eine betriebliche Ausbildung. Sie haben in ihren Bildungsgängen grundlegende Kenntnisse im kaufmännischen Bereich und im Umgang mit Standardsoftware erworben. Nach kurzer Einarbeitungszeit können sie eine wesentliche Stütze für den Ausbildungsbetrieb darstellen: Kaufleute für Büromanagement empfangen Besucher, betreuen das Telefon, verwalten Termine, erstellen Angebote und Bestellungen, verwalten Materialien, fertigen Lieferscheine und Rechnungen an und betreuen den Webshop. Sie sind quasi die rechte Hand der Unternehmensleitung.

Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung stehen sie dem Betrieb als erfahrene Fachkräfte zur Verfügung. Die aufwändige Suche nach Fachpersonal auf dem Arbeitsmarkt, die auch unternehmerische Risiken birgt, kann also in Zukunft entfallen.

Sollte es Betriebe geben, die Auszubildende im Beruf Kauffrau/-mann für Büromanagement suchen, bittet das Berufskolleg um die Zusendung einer E-Mail mit dem Angebot an Verwaltung@bkdin.de. Die Angebote werden dann an die Schülerinnen und Schüler weitergeleitet.

Quelle: RP