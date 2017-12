später lesen Dormagen Diebe stehlen Wohnwagen aus Kleingartenanlage 2017-12-22T17:43+0100 2017-12-23T00:00+0100

Dormagen zieht immer wieder Diebe an, die es auf Wohnwagen abgesehen haben. Den jüngsten Fall meldete die Polizei gestern aus Zons. Dort ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, ein weißer Wohnwagen der Firma Fendt, Typ Bianco, entwendet worden. Unbekannte hatten das Gefährt von einem Kleingartengelände am Herrenweg gestohlen. Das zwei Jahre alte Gespann trug zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen NE-SO 3009. In diesem Jahr waren auch schon Wohnwagendiebstähle aus Straberg, Rheinfeld und Hackenbroich gemeldet worden. Sachdienliche Hinweise dazu sowie auf den Diebstahl oder den Verbleib des nun verschwundenen Caravans nimmt die Polizei unter 02131 3000 entgegen.