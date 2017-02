Dormagen: Musikschule feiert 50-Jähriges mit Samba

Kein Konzert, keine Gala, kein Rathaus-Empfang - die städtische Musikschule gestaltet den Auftakt völlig anders, gleichwohl musikalisch und absolut rhythmisch: mit Samba-Klängen einer 30-köpfigen Gruppe, die am kommenden Samstag im Eintopfsamstagzug mitziehen und richtig Stimmung verbreiten will.

"Für uns ist das ein toller Einstieg in unser Jubiläumsjahr", freut sich Leiterin Eva Krause-Woletz über die starke Beteiligung. Auch sonst wird es einige Überraschungen geben, und dann wird es wieder ein klassisches Jubiläum: So startet erstmals ein großes Ehemaligenkonzert für alle, die bei der Musikschule einst ein Instrument erlernt haben. Die Lehrer werden einen Kabarettabend mit satirischen "Saiten"-Hieben gestalten. Eine Fotoausstellung ist ebenfalls vorgesehen. Höhepunkt des Jubiläumsprogramms wird das Musikschulfest am 2. Juli rund ums Kulturhaus sein.

"Auch nach 50 Jahren hat die Musikschule noch einen wichtigen Auftrag in unserer Stadt", sagt die städtische Kulturbeigeordnete Tanja Gaspers. "Sie fördert junge Menschen, kümmert sich um deren musische Ausbildung und stellt damit auch den Nachwuchs für mehr als 50 Chöre, Musikzüge und Orchester in unserem Stadtgebiet sicher."

1967 begann die Einrichtung unter der damaligen Leitung von Josef Fröhlingsdorf mit 231 Schülern. Heute sind es rund 1300 Jugendliche und auch Erwachsene, die von A wie Altklarinette bis Z wie Ziehharmonika insgesamt 27 Instrumente erlernen können. Nachdem der Stadtrat im vorigen Jahr entschieden hat, die Musikschule in Eigenregie fortzuführen und nicht an den Rhein-Kreis Neuss abzugeben, hat die Einrichtung ein Sparprogramm zu bewältigen. "An der guten Unterrichtsqualität wird dies jedoch nichts ändern", so Gaspers. Die neue Leiterin Krause-Woletz, die dieses Amt nach 30-jähriger Arbeit vor Ort zum Jahresbeginn übernommen hat, will die Musikschule weiter für Kooperationen mit Schulen und Vereinen öffnen. "Neben dem Einzel- und Gruppenunterricht ist uns auch die Orchesterarbeit sehr wichtig", sagt sie. Eine modernere Software für das Sekretariat und seniorengerechte Angebote - das sind weitere Aufgaben, die in naher Zukunft anstehen.

"Daneben wollen wir in diesem Jahr aber auch feiern", macht Krause-Woletz deutlich. So wird es neben den regulären Konzerten zum Beispiel am 18. März einen Abend mit Kammermusik im "Cafe Seitenweise" geben. Am 30. Juni startet das Lehrer-Kabarett mit vielen schrägen und spitzen Tönen in der Kulturhalle. Am gleichen Wochenende wird das Jubiläum beim Musikschulfest am 2. Juli gemeinsam mit allen Schülern, Eltern und geladenen Gästen gefeiert. Die Fotoausstellung zum 50-jährigen Bestehen folgt dann ab dem 18. November im Kulturhaus und mit dem Weihnachtskonzert wird das Jubiläumsjahr am 14. Dezember ausklingen.

Noch anmelden können sich Teilnehmer für das Ehemaligen-Konzert am 10. Juni, das in Zusammenarbeit mit dem Jugendsinfonieorchester in der Christuskirche stattfindet. Info unter 02133 257-262.

Quelle: NGZ