81-jährige Frau am Rheinufer entdeckt

In Dormagen war seit Tagen eine 81 Jahre alte Frau vermisst. Die Polizei hatte die Bevölkerung um Mithilfe gebeten - nun entdeckte ein Passant die Seniorin.

Die Familie der Frau hatte die 81-Jährige Ende Februar als vermisst gemeldet. Am Freitag entdeckte ein Passant die Leiche der Frau aus Dormagen am Rheinufer in Duisburg.

Es gibt nach aktuellem Ermittlungsstand keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden oder eine Straftat.

Quelle: NGZ