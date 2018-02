später lesen Düsseldorf 150 iPads für das Rückert-Gymnasium FOTO: Hans-Jürgen Bauer FOTO: Hans-Jürgen Bauer 2018-02-25T19:42+0100 2018-02-26T00:00+0100

In den fünften Klassen der Schule wird jetzt mit den Tablet-Computern und an MacBooks gearbeitet. Die Schule will das Lernen mit digitalen Medien vorantreiben. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer war das einen Besuch wert. Von Christopher Trinks