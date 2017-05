später lesen Düsseldorf 180 Kinder kämpfen erfolgreich für Ampel 2017-05-05T20:48+0200 2017-05-06T00:00+0200

Pempelfort Es hat lange gedauert, zu lange für viele betroffene Eltern, doch seit gestern gibt es sie, die Ampel auf der Blücherstraße in Höhe der Stadtbücherei. Die Eltern von Schülern der St. Rochus-Grundschule, die vor zwei Jahren ihren Standort an die Gneisenaustraße verlegt hatte, hatten kritisiert, dass die für viele der 180 Kinder seitdem notwendige Über-querung der Blücherstraße zu gefährlich sei. Nicht einmal das ermahnende Straßenschild "Kinder", das Autofahrer zu besonnenem Fahren animieren soll, gebe es an dieser Stelle.