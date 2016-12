In einem Imbiss in Düsseldorf auf der Klosterstraße musste die Feuerwehr einen Adventskranz löschen. Der Kranz brannte in der Nacht zu Freitag lichterloh.

