Nach einem Raub auf einen Taxifahrer Sonntagnacht in Golzheim fahndet die Düsseldorfer Polizei nach zwei Männern. Sie hatten den Fahrer bedroht und Bargeld erbeutet.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Crossmedia-Redakteurin in der Düsseldorfer Stadtredaktion der RP.

Der Überfall auf den 43-Jährigen ereignete sich gegen 23.40 Uhr. Am Barbarossaplatz nahm der Fahrer zwei Männer als Fahrgäste mit. Am Reeser Platz forderten sie den Fahrer auf, anzuhalten. Als der Fahrer kassieren wollte, drückte ihm einer der Männer einen spitzen Gegenstand in den Nacken und forderte die Herausgabe seiner Geldbörse. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld flüchteten die beiden.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise auf die Tatverdächtigen. Einer der Männer ist circa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur und eine Glatze. Er trug eine Brille und einen Pullover mit Reißverschluss. Nach Angaben des Überfallopfers sprach er mit kräftiger Stimme.

Hinweise nimmt das Kommissariat 13 unter Telefon 0211-8700 entgegen.

