später lesen Düsseldorf Höhenretter holen Verletzten von Theodor-Heuss-Brücke FOTO: Gerhard Berger 2017-02-15T16:06+0100 2017-02-15T16:06+0100

Am Mittwochvormittag waren Höhenretter an der Düsseldorfer Theodor-Heuss-Brücke im Einsatz. Ein Arbeiter hatte sich bei einem Einsatz im Hohlkörper der Brücke am Bein verletzt. Die Bergung gestaltete sich schwierig.