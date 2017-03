Düsseldorf: Flucht während Polizeikontrolle

Es begann mit einem Hilfsangebot: Als die Besatzung eines Streifenwagens am Donnerstagabend auf der Brüsseler Straße einen blauen Seat Toledo entdeckte, der extrem langsam und mit eingeschalteter Warnblinkanlage über die Bundesstraße fuhr, dachten die Beamten an einen Notfall. Von Stefani Geilhausen

Doch als sie hinter dem Toledo an der Ausfahrt Heerdt anhielten, wollten die drei Männer in dem vermeintlichen Pannenfahrzeug keine Unterstützung - sondern kletterten blitzschnell über die Leitplanke und verschwanden in der Dunkelheit in Richtung Heerdter Friedhof.

Mit einem Großaufgebot, darunter auch der Polizeihubschrauber, wurde nach dem Trio gesucht. Zumal sich unterdessen bei der Überprüfung der Fahrzeugdaten herausgestellt hatte, dass der Seat einem Krefelder gehört, der ihn als unterschlagen gemeldet hatte. Und dass die Nummernschilder erst kürzlich von einem anderen Fahrzeug in Krefeld gestohlen worden waren.

Den Fahrer, der zuletzt mit dem Toledo unterwegs gewesen war, entdeckten Polizisten recht schnell, während seine beiden Mitfahrer in den Gründanlagen am Albertussee verschwunden blieben. Der Mann ist obdachlos, 29 Jahre alt und soll angetrunken gewirkt haben. Er wurde festgenommen. Über die Ergebnisse seiner Befragung zur Herkunft des Wagens und der Identität der Mitinsassen wurde gestern nichts bekannt.

Das Fahrzeug ist von der Polizei sichergestellt worden. Einige im Wagen gefundene Gegenstände lassen den Schluss zu, dass das Trio unterwegs war, um Straftaten zu begehen. Auch diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an.

Während des Einsatzes war die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt worden. Auch auf der Schießstraße und im Bereich des Handweiser in Heerdt kam es während der Suche nach den flüchtigen Männern zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Von beiden fehlte bis gestern Abend jede Spur.

