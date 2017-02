Düsseldorf: Kirche unterstützt Jugendliche

Die katholische Jugendagentur ist mit 300 Mitarbeitern in vielen Bereichen im Einsatz. Von Stefanie Thrun

Nachmittagsprogramme an Schulen, Begegnungen mit Weihbischof Dominikus Schwaderlapp, Jugendseelsorge - so unterschiedliche Dinge bietet und unterstützt die katholische Jugendagentur (KJA). Mit rund 300 Mitarbeitern in Düsseldorf, dem Rhein-Kreis Neuss und dem Kreisdekanat Mettmann gestaltet die katholische Kirche so aktiv den Alltag vieler Jugendlicher und Kinder mit. In Düsseldorf alleine ist sie Träger von drei Jugendfreizeiteinrichtungen. In den Räumlichkeiten auf der Gertrudisstraße 12-14 beschäftigen sich die Mitarbeiter in fünf Breichen:

Offene Kinder- und Jugendarbeit Die KJA ist Trägerin von Freizeiteinrichtungen und hilft bei Konzeptverwaltung, bietet Fortbildungen, Fachtage und arbeitet aktiv im Alltagsgeschäft mit. In Düsseldorf sind das in erster Linie die Jugendfreizeiteinrichtungen St. Matthäus an der Bertha-von-Suttner-Straße, das Haus der offenen Tür an der Ritterstraße, das dazugehörige Franzmann an der Ratinger Straße und die Offene Tür Wersten an der Lützenkircher Straße 14.

Spiritualität und Katechese Angebote wie Fahrten nach Taizé, die Firmdays, bei denen Firmlingen Weihbischof Schwaderlapp kennenlernen können oder die Begleitung und Beratung der Firmlinge im Alltag.

Jugendsozialarbeit Zur Jugendsozialarbeit gehört die Beratung von Jugendlichen in den Freizeiteinrichtungen und Gemeinden und die entsprechenden Aus- und Fortbildungen für Ehrenamtliche. Territoriale und verbandliche Jugendarbeit Die Beratung von Pfarrteams und die Hilfe bei der Einrichtung von neuen Stellen gehört zu den Arbeiten der KJA. Jugendpastoral und Schule Als Trägerin von Offenen Ganztagsschulen und mit dem Programm SchulePlus beteiligt sich die KJA an der Ausbildung von Kinder und Jugendlichen.

Vor allem aber kommt bei den Tätigkeiten der Jugendagentur auch vieles zusammen, was Spaß macht. Am 11. Februar findet etwa im Franzmann ein Konzert der Sängerin Kate Rena statt, die Akustik-Folk und Pop aus Düsseldorf liefert. Dies ist eines von vielen regelmäßigen Konzerten lokaler und junger Künstler, denen das Franzmann eine Plattform bietet, um sich zu präsentieren und auszuprobieren.

Bei den Firmdays am 5. März kommen rund 500 Firmlinge zusammen bei der Jugendmesse. Im April, bei der Taizé-Fahrt, haben junge Erwachsene zwischen 15 und 27 Jahren die Möglichkeit, gemeinsam eine Reise zur ökumenischen Jugendbegegnung nach Taizé, Frankreich zu unternehmen. Unter www.duesselferien.de gibt es viele Ferien- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. "Die Botschaft" direkt am Düsseldorfer Rheinufer bietet als jugendpastorales Zentrum zum Beispiel Gesprächsrunden, verschiedene Sportangebote, Kulinarisches, Ausstellungen oder auch Sozialkompetenztrainings an.

Quelle: RP