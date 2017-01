Düsseldorf: Mehr Kabarett an ungewöhnlichen Orten

Manes Meckenstock sucht nach Veranstaltungsräumen für sich und seine Kollegen. Der Bedarf ist vorhanden. Seine drei Auftritte am Wochenende im Himmelgeister Haus Krevet's sind ausverkauft. Von Birgit Wanninger

"Viertelstunde", lautet der vielsagende Name. "Viertelstunde" bedeutet in diesem konkreten Fall allerdings nicht 15 Minuten. "Viertelstunde" soll vielmehr allen Kleinkunst- und Kabarettfreunden in Fleisch und Blut übergehen.

Die Idee stammt natürlich von einem Kabarettisten, von einem Düsseldorfer Original: Manes Meckenstock. Und der ist auf jück. "Lot Jonn" heißt sein Programm" mit dem bedeutungsvollen Untertitel "Als das Würstchen hupsi machte", mit dem er heute, morgen und am Sonntag im Haus Krevet's in Himmelgeist gastiert. Alle drei Veranstaltungen sind ausverkauft. Das freut den Düsseldorfer Jong, der wieder mehr in die Stadtteile gehen will. Nicht nur mit seinem Programm, sondern auch mit jungen und altgedienten Kabarettisten.

Jahrelang war das Haus der Freude im Kurhaus im Volksgarten seine Bühne. Doch die Besucherzahlen gingen zurück. Nun will Meckenstock dort nur noch einige wenige Gastspiele geben. Denn eine Umfrage im April vergangenen Jahres habe ergeben, dass die Besucher, vorwiegend Frauen, den Weg von der Straßenbahn zum Kurhaus als zu dunkel empfänden, sagt Meckenstock. Zudem wünsche sich das Publikum neue Auftrittsorte, die populärer seien.

Also machte sich Meckenstock auf die Suche und wurde fündig. Das Haus Krevet's in Himmelgeist gehört dazu. "Ich liebe diesen Ort", sagt Meckenstock, "und ich freue mich schon, dort im Sommer aufzutreten. Denn der Biergarten ist wunderschön. Das Kabarett Flin ist als Auftrittsort ebenfalls fest gebucht. Im Haus an der Ludenberger Straße 36 tritt er am Donnerstag, 16. Februar auf.

Der Pfarrsaal St. Gertrud in Eller gehört ebenfalls zu seinen Auftrittsorten wie das Haus Witt in Hilden und das Brauhaus in Ratingen. Dort will er mit Kabarett- und Kleinkunst seine "Viertelstunden" populärer machen. Dabei ist Meckenstock nur der Eisbrecher, wie er sich selbst bezeichnet. Denn alte Bekannte, wie beispielsweise Lioba Albus, die schrecklich schräge Frau mit Handtasche aus dem Sauerland, kommt am Freitag, 20. Januar, ins Haus Witt nach Hilden. Volker Diefes vom Kom(m)ödchen tritt am 12. März, im Haus Krevet's in Himmelgeist auf. Jetzt sucht Meckenstock für seine "Viertelstunden" neue, zum Teil außergewöhnliche Orte, um Kabarett zum Anfassen, Kabarett zu akzeptablen Eintrittspreisen zu präsentieren. Vorgestern war er dafür in Unterrath und Wersten unterwegs. Am liebsten sind ihm gutbürgerliche Gaststätten, die einen Veranstaltungssaal haben, oder Gemeindezentren. "Aber ich bin nach allen Seiten offen. Nur Platz für 100 Leute sollte es haben.

Und da Meckenstock sich Schritt für Schritt vom Kurhaus verabschieden will, hat er auch schon einen neuen Veranstaltungsort für das Mumienschieben gefunden. Dort ist für die traditionelle, ziemlich skurrile Tanzveranstaltung am Samstag, 21. Januar, in der Benrather Sparrow's Lounge, Kappeler Straße 135, Premiere. Tanzen bis zum Abwinken ist angesagt, ob Freistil oder Standard.

Quer durch alle Generationen sind die Tänzer zum Mumienschieben gekommen. "Hauptsache Spaß und taktvolle Körperbewegung. Stiefjedrissene, Stinkstiwwel und Spaßbefreite müssen leider draußen bleiben", meint Meckenstock, der für die Musik verantwortlich ist. Von Schlagern aus den 50er über Hardrock bis Techno ist alles im Programm - die Mischung macht's. Beginn ist um 20 Uhr, Eintritt frei.

