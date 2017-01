später lesen Mit dem Ersten säh's besser aus Teilen

Dass die ARD immer wieder die Entscheidung zur Übertragung der Tour verschiebt, ist in zweierlei Hinsicht bitter für die Landeshauptstadt. Es zeigt, dass der Stellenwert der Sportart beim Ersten Deutschen Fernsehen anders bewertet wird als in der NRW-Landeshauptstadt. Das bedeutet auch, dass die Attraktivität und Anziehungskraft der Rennen geringer sein könnte, als in Düsseldorf erhofft. Hier rechnet man mit einer Million Zuschauer. Sollte sich der öffentlich-rechtliche Sender tatsächlich gegen Live-Aufnahmen aus Düsseldorf entscheiden, fiele ein wesentlicher Grund für die Bewerbung um den Grand Départ weg. Die Übertragung sollte schöne Bilder aus Düsseldorf in die Republik tragen, Tages- und Wochenend-Touristen für einen Trip an den Rhein begeistern. Bei Eurosport wird voraussichtlich nur ein Viertel der Zielgruppe erreicht. christian.herrendorf