Düsseldorf Neue Airline LTyou gegründet 2017-12-22

Ehemalige Mitarbeiter der insolventen Air Berlin und der früheren LTU bereiten eine Neuauflage der rot-weißen Düsseldorfer Fluggesellschaft vor. "Wir haben in Deutschland die LTyou UG eröffnet, sowie in den Vereinigten Staaten die LTyou Inc. als Firmen", sagt Sven Scholten, Geschäftsführer der deutschen LTyou UG (Unternehmergesellschaft) mit Sitz in Mülheim. Beim Deutschen Patentamt und in den USA haben die Gründer die neue Firma als Wort- und Bildmarke registrieren lassen. Die Rechte an der Marke "LTU" sind zurzeit nicht frei, eine spätere Umbenennung wird angestrebt.