Düsseldorf-Eller Polizei birgt Leiche aus dem Zamek-See FOTO: Gerhard Berger 2017-06-27

Die Polizei hat am Dienstagmittag eine Leiche aus dem Zamek-See in Düsseldorf geborgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um den Mann handelt, der am Montagabend im See untergegangen war, ist hoch.