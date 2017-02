später lesen Sperrung Schweres Gerät für Ärztehaus FOTO: Andreas Endermann FOTO: Andreas Endermann Teilen

2017-02-12

Eine aufwendige Anlieferung ließ sich am Samstag an der Elisabethstraße in Unterbilk bestaunen: Ein Stück einer Fahrspur musste gesperrt werden, weil im Ärztehaus Pradus ein Gerät für Magnetresonanz-Tomographie (MRT) angeliefert wurde. Da die fünf Tonnen schwere Fracht nicht per Aufzug durchs Hausinnere transportiert werden konnte, wurde speziell für die Lieferung kurzerhand die Fassade geöffnet und das MRT (und ein kleineres CT-Gerät) per Kran ins dritte Obergeschoss gehievt. "Die Böden haben glücklicherweise eine ausreichende Tragkraft ", sagt Ludger Moll - er ist einer der vier Ärzte, die die Geräte ab April in ihrer neuen gemeinsamen Praxis "Radiologie am Kaiserteich" nutzen werden.