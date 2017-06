später lesen Grand Départ in Düsseldorf So schön strahlt der Rheinkomet zur Tour de France 2017-06-29T09:25+0200 2017-06-29T09:25+0200

Am Mittwochabend hat der Rheinkomet über Düsseldorf in den französischen Farben gestrahlt. Das Lichtspektakel begeistert die Düsseldorfer und sogar die Bürger in einigen Nachbarstädten.