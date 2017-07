Manchmal lassen sich Dinge mit Gestik und Mimik noch schöner ausdrücken als mit Worten. Erst recht, wenn das so ein vielseitiger Künstler wie Klaus Loch vorführt. Seinen eigenen Namen spontan zu tanzen, das ist für ihn kein Problem, sondern eine kreative Herausforderung.: "Komisch sein ist ein Talent,... mehr

