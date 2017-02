später lesen Robin Huth In Pumps Größe 46 zur jecken Show "Tunte, lauf!" 2017-02-17T20:23+0100 2017-02-18T00:00+0100

Zurzeit hat Robin Huth viel zu tun. Der 24-Jährige bereitet sich in Feinarbeit auf seine Teilnahme bei "Tunte, lauf!" vor. "Auf den Stoff des Oberteils klebe ich alle Pailletten einzeln auf", sagt er. Mächtig glitzern sollen die kleinen Metallplättchen - es gilt, die Aufmerksamkeit von 2000 Zuschauern und einer Jury auf sich zu ziehen. Die Konkurrenz ist groß. Bis zu 20 Männer schlüpfen in hohe Damenschuhe, hüllen sich in bunte Kleider und ziehen sich neue Frisuren auf ihre Häupter.