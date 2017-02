Kunstführung: Ladies-Treff im Museum K20

Nur wenige Tage nach der Vernissage lud Sandra Christmann zu einer Damenrunde mit Führung durch die Ausstellung in die Kunstsammlung K20. Die von Susanne Meyer-Büser kuratierte Schau "Otto Dix - Der böse Blick" sprenge ihre Erwartungen derart, "dass wir erstmals zwei Sonderführungen planen", sagte die Geschäftsführerin der Art-Partner-Relations. Offenbar scheint der Maler, der sich gern als Dandy inszeniert hat, besonders bei Frauen beliebt zu sein.

So verriet gestern Susanne Guddart vom Wirtschaftsministerium, wie sehr sie von Dix' Frauenporträts fasziniert sei. Marie Eve Schröder (Henkel-Managerin) kam in einem roten Blazer passend zum roten Kleid von "Anita Berber" - eine der Dix-Ikonen der Porträtkunst in der Weimarer Republik und Magnet der Schau am Grabbeplatz. "Frauen und Farben spielen im Leben des Künstlers eine tragende Rolle", bemerkte Annamaria Englebert (AXA Art) fasziniert.

Außerdem dabei: Juliana von Gatterburg (Farrow & Ball), Bea Tengelmann, Jancin Girich (Managerin in Frankfurt), Tanja Kleine-Quadflieg (Clemens Kleine) und Joanna Epstein (GCS).

(dh)