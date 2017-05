später lesen 7. Mai in Düsseldorf Gericht bestätigt Verkaufssonntag in der City 2017-05-05T14:47+0200 2017-05-05T15:33+0200

Es bleibt dabei: In Benrath bleiben am Sonntag die Läden zu, in der Innenstadt dürfen sie öffnen. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat soeben die Beschwerde der Gewerkschaft Verdi verworfen.